Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Hinweise gesucht
Nordhorn (ots)
Am 23. August konnte die Polizei Nordhorn mehrere Kupferbleche (siehe Foto) sicherstellen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie zuvor entwendet wurden. Die Bleche sind insgesamt mehrere Meter lang und vermutlich von einer Baustelle, einem leerstehenden Gebäude oder einem ähnlichen Ort in Nordhorn entwendet worden. Wer kann Hinweise zur Herkunft der Bleche geben? Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 entgegen.
