Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Verkehrsunfallflucht mit Flurschaden.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (24.01.2025, 19 Uhr) bis Samstag (25.01.2025, 8 Uhr) verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Flurschaden in der Ohrser Straße und flüchtete anschließend vom Unfallort. Ein Anwohner bemerkte die Schäden am Samstagmorgen und informierte die Polizei. Laut seinen Angaben wurde ein grauer VW am frühen Morgen durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten stellten einen beschädigten Leitpfosten, Flurschäden sowie einen beschädigten Baum fest. Die Polizei sucht Zeugen, die den grauen VW oder den Abschleppdienst in der Ohrser Straße beobachtet haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell