PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Schausteller-LKW

Haren (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:55 Uhr in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines rot-schwarzen Rollers befuhr zunächst auffällig den öffentlichen Parkplatz vor der Volksbank. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Kolpingplatz fort. Dort kollidierte der Roller mit einem Schausteller-LKW, der als Straßensperre für ein Fahrgeschäft aufgestellt war. An dem LKW entstand Sachschaden. Der Rollerfahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Roller oder zu dessen auffälliger Fahrweise im Vorfeld machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 07:50

    POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung durch Feuer

    Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, auf einer Sitzbank innerhalb eines öffentlichen Unterstellhäuschens an der Lähdener Straße in Haselünne ein Feuer entzündet. Durch den Brand wurden die Sitzbank sowie Teile der Wand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Haselünne bittet Zeuginnen und Zeugen, die ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 14:54

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Nordhorn (ots) - Am heutigen Dienstag zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes "Am Eichenhain" in Nordhorn einen weißen VW Golf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mutmaßlich durch einen Einkaufswagen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren