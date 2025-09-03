Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Schausteller-LKW

Haren (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:55 Uhr in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines rot-schwarzen Rollers befuhr zunächst auffällig den öffentlichen Parkplatz vor der Volksbank. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Kolpingplatz fort. Dort kollidierte der Roller mit einem Schausteller-LKW, der als Straßensperre für ein Fahrgeschäft aufgestellt war. An dem LKW entstand Sachschaden. Der Rollerfahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Roller oder zu dessen auffälliger Fahrweise im Vorfeld machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 entgegen.

