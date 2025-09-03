PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Abend des 26. August 2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Apotheker-Drees-Straße in Bad Bentheim zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Das 30-jährige Opfer fuhr mit seinem E-Scooter, als er von mehreren unbekannten Tätern angehalten wurde. In der Folge raubten die Täter seine Geldbörse sowie den E-Scooter. Der E-Scooter sowie die Geldbörse konnten später von der Polizei sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

