Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Abend des 26. August 2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Apotheker-Drees-Straße in Bad Bentheim zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Das 30-jährige Opfer fuhr mit seinem E-Scooter, als er von mehreren unbekannten Tätern angehalten wurde. In der Folge raubten die Täter seine Geldbörse sowie den E-Scooter. Der E-Scooter sowie die Geldbörse konnten später von der Polizei sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell