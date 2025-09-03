Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht
Bad Bentheim (ots)
Am Abend des 26. August 2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Apotheker-Drees-Straße in Bad Bentheim zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Das 30-jährige Opfer fuhr mit seinem E-Scooter, als er von mehreren unbekannten Tätern angehalten wurde. In der Folge raubten die Täter seine Geldbörse sowie den E-Scooter. Der E-Scooter sowie die Geldbörse konnten später von der Polizei sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
