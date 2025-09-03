PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Papenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 9 und 17.30 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Straße Grader Weg in Papenburg abgestellten schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

