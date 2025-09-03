Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - VW beschädigt
Papenburg (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 9 und 17.30 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Straße Grader Weg in Papenburg abgestellten schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
