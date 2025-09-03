Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Reifen zerstochen
Haren (ots)
Zwischen dem 27. und dem 28. August zerstach ein bislang unbekannter Täter einen Hinterreifen eines Ford Transit, der auf einem Hof an der Diepenbrockstraße in Haren abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell