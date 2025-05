POL-ME: Personalwerbung der Polizei auf Ausbildungsbörsen - 2505046

Polizei Mettmann

Personalwerbung der Polizei auf Ausbildungsbörsen

Langenfeld / Hilden (ots)

Auch in diesem Jahr ist die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann am Mittwoch, 14. Mai 2025, auf der Berufsorientierungsbörse (BOB) in der Stadthalle Langenfeld vertreten.

Rund 160 Aussteller informieren auf der Veranstaltung Schülerinnen und Schüler von Stufe 8 bis 13 über Ausbildungs- und Praktikumsplätze, Studiengänge sowie alle Fragen rund um die Berufswahl und Bewerbung.

Die Messe der Berufsorientierungsbörse findet am Mittwoch, 14. Mai 2025, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Langenfeld, Hauptstraße 129, statt. Weitere Aussteller befinden sich ebenso auf dem Außengelände vor der Veranstaltungshalle.

Die Einstellungsberaterin der Polizei im Kreis Mettmann, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, will auf der Ausstellung Interessierte für den Polizeiberuf begeistern. Sie beantwortet Fragen rund um die Voraussetzungen, die der Beruf mit sich bringt sowie auch konkrete Fragen zum Studienverlauf und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die der Polizeiberuf bietet.

Bereits wenige Tage später, am Samstag,17. Mai 2025, ist das Team der Personalwerbung dann von 9 bis 14 Uhr in Hilden bei der Ausbildungs- und Studienbörse im Evangelischen Schulzentrum, Gerresheimer Straße 74.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es unter www.genau-mein-fall.de sowie im direkten Draht zu unserer Personalwerberin Nicole Rehmann unter 02104 / 982 2222 oder per Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de. Infos zur Berufsorientierungsbörse finden Sie hier: https://bobplus.de/kreispolizeibehoerde-mettmann

