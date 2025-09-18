PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch/Viernheim: Sattelzug kippt auf A 67 um/49-jähriger Autofahrer auf Gegenfahrbahn durch Ladung schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Lorsch/Viernheim (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.09.), kurz vor 10.00 Uhr, kam es auf der A 67, zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim, zu einem schweren Verkehrsunfall. Die A 67 war zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr auf den freien Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt im dortigen Bereich aber nach wie vor zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die parallel verlaufende A 5 auszuweichen.

Der 60 Jahre alte Fahrer eines mit Steinen beladenen Sattelzugs kippte in Fahrtrichtung Frankfurt auf die Mittelleitplanke. Die herabfallende Ladung verteilte sich in der Folge teilweise auch über die Gegenfahrbahn in Richtung Süden. Insgesamt wurden dort vier Fahrzeuge von der Ladung getroffen und beschädigt. Ein 49 Jahre alter Autofahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sattelzugfahrer zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob möglicherweise ein geplatzter Reifen an dem Lastwagen Auslöser für den Unfall gewesen sein könnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizeipräsidium Südhessen
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

