Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Heckenschnitt geriet in Brand
Zülpich (ots)
Am gestrigen Montag (25. August) kam es um 14.30 Uhr auf einem Feld bei Zülpich im Bereich der Enzener Straße zu einem Brand.
Auf einem Feld brannten 100 Quadratmeter Heckenschnitt.
Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.
Es entstand kein Sachschaden.
