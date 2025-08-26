PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heckenschnitt geriet in Brand

Zülpich (ots)

Am gestrigen Montag (25. August) kam es um 14.30 Uhr auf einem Feld bei Zülpich im Bereich der Enzener Straße zu einem Brand.

Auf einem Feld brannten 100 Quadratmeter Heckenschnitt.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 14:15

    POL-EU: Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

    Kall-Sötenich (ots) - Am Montag (25. August) kam es gegen 23 Uhr auf der Landstraße 204 zwischen den Ortslagen Kall-Sötenich und Kall-Urft zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall befuhr die L 204 in Richtung Kall-Urft. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit drei Bäumen, schleuderte auf die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:15

    POL-EU: 30-Jähriger sprüht mit Tierabwehrspray

    Zülpich (ots) - Am Montagabend (25. August), gegen 22 Uhr, kam es in Zülpich zu einem Polizeieinsatz. Ein 30-jähriger Mann, der vorher durch eine Auseinandersetzung aufgefallen war, traf auf der Straße auf einen Mann und sprühte diesem mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Der angegriffene Mann schlug daraufhin mit einem Rohrpfosten in die Richtung des 30-Jährigen, der Schlag konnte jedoch abgewehrt werden. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:15

    POL-EU: Vom Zahnarztstuhl in den Ausnahmezustand

    Euskirchen-Stotzheim (ots) - Normalerweise verlässt man eine Zahnarztpraxis mit einer neuen Füllung - oder im besten Fall mit einem Lächeln. Am gestrigen Montag (25. August) nahm ein Zahnarzttermin in Euskirchen-Stotzheim jedoch einen ungewöhnlichen Verlauf. Eine 20-jährige Patientin erlitt bei einem Zahnarztbesuch um 17.20 Uhr einen spontanen Wutanfall. Anstatt sich auf die Zahnbehandlung zu konzentrieren, trat sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren