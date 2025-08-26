PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vom Zahnarztstuhl in den Ausnahmezustand

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Normalerweise verlässt man eine Zahnarztpraxis mit einer neuen Füllung - oder im besten Fall mit einem Lächeln.

Am gestrigen Montag (25. August) nahm ein Zahnarzttermin in Euskirchen-Stotzheim jedoch einen ungewöhnlichen Verlauf.

Eine 20-jährige Patientin erlitt bei einem Zahnarztbesuch um 17.20 Uhr einen spontanen Wutanfall.

Anstatt sich auf die Zahnbehandlung zu konzentrieren, trat sie gegen Türen in der Praxis und beendete die Sitzung auf ihre ganz eigene Weise.

Das Interieur der Praxis blieb unversehrt, wenn auch das Nervenkostüm des Zahnarztteams vermutlich nicht.

Draußen angekommen griff die junge Frau zu einem auf dem Gehweg liegenden Metallstiel und begann, damit wild um sich zu schlagen.

Wenig später geriet der Glas-Eingangsbereich eines Wohngebäudes ins Visier. Die Frau trat mit den Schuhen gegen die Glasscheibe. Diese wurde durch die Tritte beschädigt.

Damit nicht genug: Eine 64-jährige Passantin bekam den Zorn der Frau ebenfalls zu spüren. Mit dem Metallstiel versuchte die 20-Jährige, die Passantin im Vorbeigehen zu treffen. Die 64-Jährige konnte den Schlag jedoch mit ihrem Rucksack abwehren.

Als die Polizei eintraf, war die 20-Jährige bereits verschwunden.

Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

