Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß zwischen Kradfahrerin und Fahrradfahrer

Mechernich-Vussem (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 13.30 Uhr auf der Trierer Straße in Mechernich-Vussem zu einer Kollision zwischen einem 17-jährigen Radfahrer aus Mechernich und einer 61-jährigen Kradfahrerin aus Nettersheim.

Der Jugendliche befuhr die Trierer Straße von Mechernich-Eiserfey kommend in Richtung Mechernich.

Dazu nutzte er den linksseitig befindlichen Gehweg.

Er beabsichtigte, die Trierer Straße zu überqueren.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr die 61-jährige Kradfahrerin die Trierer Straße von Mechernich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Eiserfey.

Beim Überqueren der Fahrbahn übersah der Radfahrer die Kradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Personen verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

