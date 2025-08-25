Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß zwischen Kradfahrerin und Fahrradfahrer

Mechernich-Vussem (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 13.30 Uhr auf der Trierer Straße in Mechernich-Vussem zu einer Kollision zwischen einem 17-jährigen Radfahrer aus Mechernich und einer 61-jährigen Kradfahrerin aus Nettersheim.

Der Jugendliche befuhr die Trierer Straße von Mechernich-Eiserfey kommend in Richtung Mechernich.

Dazu nutzte er den linksseitig befindlichen Gehweg.

Er beabsichtigte, die Trierer Straße zu überqueren.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr die 61-jährige Kradfahrerin die Trierer Straße von Mechernich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Eiserfey.

Beim Überqueren der Fahrbahn übersah der Radfahrer die Kradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Personen verletzt.

