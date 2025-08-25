PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Münzgeldautomat in Autowaschanlage beschädigt

Euskirchen-Roitzheim (ots)

Am Donnerstag (21. August) wurde im Zeitraum von 21.31 bis 21.54 Uhr in einer Autowaschanlage in der Straße Alte Ziegelei in Euskirchen-Roitzheim ein Münzgeldautomat in einer Selbstbedienungs-Waschbox beschädigt.

Ein Unbekannter setzte einen Hochdruckreiniger gegen den Automaten ein. Dabei wurde die Elektronik des Automaten beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Bargeld wurde nicht entwendet.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - 20 bis 30 Jahre alt
   - männlich
   - südländischer Phänotyp
   - schwarze Haare
   - dunkler Bart
   - schwarze Hose
   - blaue Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

