Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter entwendet und von Brücke geworfen

Euskirchen (ots)

Am Freitag (22. August) entwendete ein 15-Jähriger aus Euskirchen im Bereich der Straße Neutorwall einen E-Scooter. Anschließend fuhr der Jugendliche mit dem E-Scooter davon und warf ihn letztendlich von einer Fußgängerbrücke im Bereich der Straße Basingstoker Ring. Der E-Scooter landete auf einem sich unter der Brücke befindlichen Fuß- und Radweg. Der Hinterreifen ragte in den fließenden Verkehr, sodass eine Kollision mit einem herannahenden Fahrzeug nur durch ein Ausweichmanöver zu vermeiden war. Der Roller wurde bei dem Wurf beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Als die Polizeibeamten eintrafen, entfernte sich der Jugendliche von der Örtlichkeit. Die Polizeibeamten konnten den 15-Jährigen jedoch noch fußläufig einholen. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige erstattet - sowohl wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr als auch wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Alle Meldungen
