Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stark alkoholisierter PKW-Fahrer auf der B56

53881 Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Am heutigen Morgen (24.August) fiel zwei Kölner Polizeibeamten in ihrer Freizeit um 1.00 Uhr ein PKW auf, der von der Autobahnausfahrt Wißkirchen in Richtung Euskirchen fuhr. Das Fahrzeug fuhr starke Schlangenlinien wobei es mehrfach der Schutzplanke sehr nahe kam. Sie informierten daraufhin die Euskirchener Polizei. Vor der Einfahrt in die Ortslage Wißkirchen nutzte der PKW-Führer die Mittelinsel beim Durchfahren des Kreisverkehrs. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Wißkirchen durch eine Streifenwagenbesatzung zur Kontrolle gestoppt werden. Bei dem Versuch des Fahrzeugführers seinen PKW zum Stillstand zu bringen, rollte dieser weiter und kam erst zum Stehen, als er gegen einen geparkten PKW stieß. Der 56-jährige PKW-Fahrer war so stark alkoholisiert, dass er vor Ort keinen Atemalkoholtest durchführen konnte. An der rechten Fahrzeugseite des PKW konnten frische Unfallspuren festgestellt werden.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

