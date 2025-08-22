Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrerin gerät in den Gegenverkehr

Schleiden-Gemünd (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (22. August) kam es um 6.56 Uhr auf der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Kölner Straße aus Fahrtrichtung Kall kommend in Fahrtrichtung Schleiden und geriet aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrspur ab.

Hier kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden, 57-jährigen Pkw-Fahrer aus Schleiden.

Hinter dem 57-jährigen Pkw-Fahrer befuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden die Kölner Straße in gleicher Fahrtrichtung.

Der Pkw von der 62-Jährigen wurde durch abgerissene Fahrzeugteile beschädigt.

Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell