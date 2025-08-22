Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Pkw - Senioren werden Opfer von Trickdiebstahl

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (20. August) kam es um 12 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw auf dem Friedhofsparkplatz in der Straße Jülicher Ring in Euskirchen.

Eine Seniorin war gemeinsam mit ihrem 84-jährigen Ehemann zum Friedhof gefahren.

Während die Frau ein Grab besuchte, blieb der Mann im Fahrzeug sitzen.

Ein Unbekannter näherte sich dem Pkw und schlug auf den Kofferraum.

Als der Senior aus dem Fahrzeug stieg, öffnete der Unbekannte die Beifahrertür und entwendete aus dem Fußraum eine Stofftasche mit Geldbörse und Schlüsselbund.

Der 84-Jährige bemerkte daraufhin die geöffnete Beifahrertür und sah noch, wie der Unbekannte mit einem Mountainbike über die Frauenberger Straße in Richtung Innenstadt flüchtete.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 60 Jahre alt - ca. 1,70 Meter groß - westeuropäisches Erscheinungsbild - Kappe

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell