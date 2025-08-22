PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Pkw - Senioren werden Opfer von Trickdiebstahl

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (20. August) kam es um 12 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw auf dem Friedhofsparkplatz in der Straße Jülicher Ring in Euskirchen.

Eine Seniorin war gemeinsam mit ihrem 84-jährigen Ehemann zum Friedhof gefahren.

Während die Frau ein Grab besuchte, blieb der Mann im Fahrzeug sitzen.

Ein Unbekannter näherte sich dem Pkw und schlug auf den Kofferraum.

Als der Senior aus dem Fahrzeug stieg, öffnete der Unbekannte die Beifahrertür und entwendete aus dem Fußraum eine Stofftasche mit Geldbörse und Schlüsselbund.

Der 84-Jährige bemerkte daraufhin die geöffnete Beifahrertür und sah noch, wie der Unbekannte mit einem Mountainbike über die Frauenberger Straße in Richtung Innenstadt flüchtete.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 60 Jahre alt
   - ca. 1,70 Meter groß
   - westeuropäisches Erscheinungsbild
   - Kappe

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:00

    POL-EU: Wohnungsbrand

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Donnerstag (21. August) kam es um 22.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Willi-Graf-Straße in Euskirchen-Kuchenheim. Eine 60-jährige Bewohnerin hatte am Abend einen Heizlüfter im Wohnzimmer eingeschaltet und sich anschließend in die Küche begeben. Kurz darauf geriet das Wohnzimmer in Brand, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Die 60-Jährige wurde durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:40

    POL-EU: Scheiben von Pkw eingeworfen

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (19. August), 18 Uhr, bis Mittwoch (20. August), 7.50 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in der Feytalstraße in Mechernich ein. Die Scheiben wurden jeweils mit einem Stein eingeworfen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um ein Kundenfahrzeug sowie um einen derzeit nicht zugelassenen Oldtimer. Anschließend wurde die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:40

    POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

    Euskirchen-Kirchheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch (20. August) kam es um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht bei Euskirchen-Kirchheim. Ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit einem Pedelec einen asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen Euskirchen-Kirchheim und Euskirchen-Kirspenich. Dabei fuhr der Mann aus Richtung Hardtwald kommend in Fahrtrichtung Arloffer Straße. Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren