Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheiben von Pkw eingeworfen

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (19. August), 18 Uhr, bis Mittwoch (20. August), 7.50 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in der Feytalstraße in Mechernich ein.

Die Scheiben wurden jeweils mit einem Stein eingeworfen.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um ein Kundenfahrzeug sowie um einen derzeit nicht zugelassenen Oldtimer.

Anschließend wurde die Sicherungsabdeckung des Oldtimers geöffnet und die Kabelstränge unter der Lenkradsäule herausgerissen.

Vermutlich versuchten die Unbekannten, das Fahrzeug zu entwenden.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung und des versuchten Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

