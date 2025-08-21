Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Tag der offenen Tür beim Löschzug Gruiten

Haan (ots)

Zum Tag der offenen Tür lädt der Löschzug Gruiten der Freiwilligen Feuerwehr Haan am Samstag, 30. August, von 12 bis 19 Uhr ans und ins Gerätehaus an der Bahnstraße 62 ein.

Die Besucher erwarten erfrischende Getränke, Kaffee und Kuchen sowie leckere Speisen vom Grill. Für die kleinen Gäste gibt es eine tolle Hüpfburg, auf der sie sich austoben können. Sie können zudem an einer Rundfahrt in einem Feuerwehrauto teilnehmen.

Neben der Unterhaltung werden interessante Einblicke in die Feuerwehrarbeit geboten und diese bei Übungen demonstriert. Feuerwehrangehörige erläutern alles Wissenswerte rund um Ausrüstung, Technik und Aufgaben. Sie beantworten natürlich auch alle Fragen zur Welt der Feuerwehr.

Von 14 Uhr bis 17 Uhr findet auf der Bahnstraße zudem wieder der beliebte Kindertrödelmarkt der Werbegemeinschaft Gruiten statt.

