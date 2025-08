Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Trauer um Horst Joppien

Haan (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Haan trauert um ihren langjährigen Leiter Horst Joppien, der im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Erst im Juni hatte er auf eine 60-jährige Feuerwehr-Zugehörigkeit zurückblicken können. Joppien leitete als ehrenamtlicher Stadtbrandmeister die Geschicke der Feuerwehr 21 Jahre lang.

Horst Joppien war vielen Haanern nicht nur durch seine Leitungsfunktion bei der Feuerwehr, sondern auch als Bezirksschornsteinfegermeister bekannt. Seine berufliche Tätigkeit war es auch, welche ihn im Jahr 1965 zur ehrenamtlichen Angehörigkeit in der Haaner Feuerwehr führte. Schnell übernahm er dort Führungsfunktionen: Schon 1972 bestand er die Gruppenführer-Prüfung, 1981 absolvierte er die Ausbildung zum Zugführer und übernahm die Leitung des damaligen dritten Löschzugs. Nur ein Jahr später wurde ihm kommissarisch das Amt des Leiters der Feuerwehr übertragen, 1984 folgte die Ernennung zum Stadtbrandmeister. 2003 wurde Horst Joppien in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet und er übergab sein Amt an Carsten Schlipköter.

In seiner Amtszeit hat Joppien vor allem die Modernisierung der Feuerwehr-Ausstattung vorangetrieben. Ein Anliegen war ihm auch der Austausch mit den Partner-Feuerwehren. Insbesondere zu der Einheit der französischen Partnerstadt Eu pflegte er einen intensiven Kontakt.

Horst Joppien hat die Feuerwehr Haan über viele Jahre geprägt. Die Angehörigen werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell