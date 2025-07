Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Tretroller - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Ronsdorf (28.07.2025, 16:30 Uhr) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 81-Jähriger stand mit seinem VW Golf vor einer zunächst rot zeigenden Ampel auf der Straße Am Stadtbahnhof zur Lüttringhauser Straße. Nachdem er Grünlicht bekam, fuhr er los. Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein Junge im Alter von circa acht Jahren die Fahrbahn und fuhr mit seinem Tretroller seitlich gegen den VW. Das Kind stürzte und erlitt eine leichte Verletzung. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Junge, der mit einem grauen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet war mit seinem Roller in Richtung Marktstraße. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall und dem Kind geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell