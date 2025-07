Polizei Wuppertal

POL-W: SG Widerstand bei Ruhestörung in Solingen-Mitte

Wuppertal (ots)

Freitagabend (25.07.2025, 22:15 Uhr) meldete ein Hinweisgeber eine Ruhestörung in einer Gaststätte im Bereich der Hasselstraße. Die Beamten beabsichtigten den Wirt (49) zu kontrollieren, der die Angabe seiner Personalien jedoch verweigerte. Die Polizisten ließen von ihrer Maßnahme jedoch nicht ab, woraufhin sich ein Mitarbeiter (20) der Gaststätte und ein Gast (19) mit dem Wirt solidarisierten und die Einsatzkräfte an ihrer Arbeit hinderten. Die drei störenden Personen verweigerten die Kooperation und gingen die Beamten so an, dass sie dem Polizeigewahrsam zugeführt wurden. Vier Einsatzkräfte wurden durch die Störer leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter ausführen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell