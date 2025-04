Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Brandmeldeanlage erkennt Feuer frühzeitig

Haan (ots)

Die Feuerwehr Haan ist heute um 18.32 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Büssingstraße alarmiert worden, nachdem die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Meist handelt es sich in solchen Fällen um einen Fehlalarm, nicht so heute Abend. Ein Ansaugrauchmelder hatte ein Feuer erkannt und den Alarm ausgelöst.

Während die Feuerwehr auf der Anfahrt war, wurde aus dem Betrieb per Notruf dann auch eine verrauchte Produktionshalle gemeldet. Dies bestätigte sich beim Eintreffen. Mittels Wärmebildkamera konnte ein brennendes Bauteil in der Lüftungsanlage festgestellt und gelöscht werden. Anschließend wurde die Halle belüftet. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Büssingstraße gesperrt.

Der Einsatz unterstreicht die Bedeutung von Brandmeldeanlagen, die Schadensereignisse bereits in einer sehr frühen Phase erkennen können.

Die Feuerwehr Haan war mit 34 Kräften vor Ort. Der Einsatz war um 20.30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell