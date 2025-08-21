Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20. August) kam es um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht bei Euskirchen-Kirchheim. Ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit einem Pedelec einen asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen Euskirchen-Kirchheim und Euskirchen-Kirspenich.

Dabei fuhr der Mann aus Richtung Hardtwald kommend in Fahrtrichtung Arloffer Straße.

Auf einem am Pedelec befestigten Kindersitz saß ein dreijähriges Kind.

Ein weiteres Kind fuhr mit einem Kinderfahrrad nur wenige Meter hinter dem 62-Jährigen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein Unbekannter mit einem Pkw einen Schotterweg aus Richtung Gregor-Mendel-Straße kommend in Fahrtrichtung des asphaltierten Wirtschaftswegs.

Als sich der 62-Jährige auf Höhe der Einmündung zum Schotterweg befand, fuhr der Pkw-Fahrer plötzlich los.

Um eine Kollision mit dem von links kommenden Pkw-Fahrer zu vermeiden, musste der Euskirchener ausweichen.

Hierbei verlor er die Kontrolle über das Pedelec und stürzte zu Boden. Er verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder blieben unverletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 35-40 Jahre alt - fuhr einen schwarzen Mini-SUV.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Personenschaden und anschließender Flucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw bzw. dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell