PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20. August) kam es um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht bei Euskirchen-Kirchheim. Ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit einem Pedelec einen asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen Euskirchen-Kirchheim und Euskirchen-Kirspenich.

Dabei fuhr der Mann aus Richtung Hardtwald kommend in Fahrtrichtung Arloffer Straße.

Auf einem am Pedelec befestigten Kindersitz saß ein dreijähriges Kind.

Ein weiteres Kind fuhr mit einem Kinderfahrrad nur wenige Meter hinter dem 62-Jährigen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein Unbekannter mit einem Pkw einen Schotterweg aus Richtung Gregor-Mendel-Straße kommend in Fahrtrichtung des asphaltierten Wirtschaftswegs.

Als sich der 62-Jährige auf Höhe der Einmündung zum Schotterweg befand, fuhr der Pkw-Fahrer plötzlich los.

Um eine Kollision mit dem von links kommenden Pkw-Fahrer zu vermeiden, musste der Euskirchener ausweichen.

Hierbei verlor er die Kontrolle über das Pedelec und stürzte zu Boden. Er verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder blieben unverletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - circa 35-40 Jahre alt
   - fuhr einen schwarzen Mini-SUV.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Personenschaden und anschließender Flucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw bzw. dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:40

    POL-EU: Ohne Führerschein unterwegs

    Dahlem (ots) - Am Donnerstag, dem 21. August, wurden Polizeibeamte um 01.30 Uhr auf der Hauptstraße in Dahlem-Schmidtheim auf eine Pkw-Fahrerin aufmerksam. Als sie den Streifenwagen bemerkte, fuhr die 36-jährige Frau aus Blankenheim mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Das Fahrzeug konnte letztendlich auf einem Parkplatz in der Hochstraße angetroffen werden. Die Fahrzeugbeleuchtung und der Motor waren ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:55

    POL-EU: Auf frischer Tat ertappt

    Euskirchen (ots) - Am Dienstagabend, dem 19. August, wurden Polizeibeamte gegen 23.45 Uhr am Bahnhof in Euskirchen auf verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Fahrradabstellplätze aufmerksam. Vor Ort stellten sie einen 45-Jährigen und eine 26-Jährige fest, die versuchten, die Schlösser eines Fahrrads und eines E-Scooters zu entfernen. Als die Polizeibeamten die beiden ansprachen, ergriffen diese die Flucht in Richtung Alleestraße. Sie ergriffen die Flucht in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren