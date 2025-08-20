PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Umleitung übersehen und im Graben gelandet

POL-EU: Umleitung übersehen und im Graben gelandet
  • Bild-Infos
  • Download

Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Am heutigen Mittwoch (20. August) kam es kurz nach Mitternacht, gegen 0.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 bei Blankenheim-Blankenheimerdorf.

Ein 22-Jähriger aus den Niederlanden befuhr die B 51 von Blankenheim kommend in Richtung Dahlem.

An der Einmündung zur Bundesstraße 258 nahm er eine durch eine Baustelle bedingte Umleitung zu spät wahr.

Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn.

Durch den Zusammenstoß wurde die Leitplanke aus der Verankerung gerissen und das Fahrzeug rutschte unter ihr hindurch.

Letztendlich kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stehen.

Der 22-jährige Pkw-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 14:55

    POL-EU: Polizei Euskirchen ermittelt: Kanaldeckel entfernt

    Euskirchen (ots) - Am Dienstagmorgen (19. August) entdeckte ein Zeuge gegen 7.05 Uhr zwei fehlende Kanaldeckel auf der Gottfried-Disse-Straße/Henri-Dunant-Straße in Euskirchen. Unbekannte hatten zwei am Straßenrand befindliche Kanaldeckel aus der Verankerung entfernt und im Anschluss in den Kanalschacht geworfen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich dieses gefährlichen Eingriffs in den ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:55

    POL-EU: 14-Jähriger stürzt mit Rennrad

    Hellenthal (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 19. August, stürzte ein 14-jähriger Belgier um 9.40 Uhr mit seinem Rennrad auf der Landstraße 245 bei Hellenthal. Er befuhr mit einem Rennrad in einer Rennradgruppe für Kinder und Jugendliche die Landstraße 245 von Belgien in Richtung Hellenthal. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Junge mit dem Rennrad zu Boden. Augenscheinlich versuchte er, den Sturz mit den ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:55

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Blankenheim-Rohr (ots) - Am gestrigen Dienstag (19. August) wurde im Zeitraum von 9.15 bis 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wendelinusstraße in Blankenheim-Rohr eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster vom Wohnhaus auf. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Aus dem Gebäude wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren