Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Blankenheim-Rohr (ots)

Am gestrigen Dienstag (19. August) wurde im Zeitraum von 9.15 bis 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wendelinusstraße in Blankenheim-Rohr eingebrochen.

Unbekannte hebelten ein Fenster vom Wohnhaus auf.

Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht.

Aus dem Gebäude wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

