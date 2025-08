Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter aus drei Kraftfahrzeugen Bargeld sowie Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 300 EUR. Die Fahrzeuge waren im Berggartenweg, in der Friedrichrodaer Straße sowie in der Heinestraße abgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 25312874 telefonisch unter 03621-78 1124 bei dem Inspektionsdienst Gotha zu melden. (Ls)

