Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 05:40 Uhr in der Marienstraße in Friedrichroda ein Verkehrsunfall. Hier kollidierte der 17-Jährige Führer eines Leichtkraftfahrzeuges (bis 45 km/h) erst mit einem Bordstein und infolgedessen mit einer Hauswand. Ein bei dem 17-Jährigen durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Er selbst bestätigte dies. Weiterhin wurde er zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Im Rahmen dessen wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (Ls)

