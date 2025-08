Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl vollstreckt

Arnstadt (ots)

Im Zusammenhang mit einer Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung kamen heute Vormittag Polizeibeamte der Polizei Arnstadt-Ilmenau zum Einsatz. Als die Beamten den 41-Jährigen an seiner Wohnadresse in Arnstadt aufsuchten, griff dessen Kampfund-Mix diese unmittelbar an. Die eingesetzte Polizei konnte sich glücklicherweise mit einem Polizeischutzschild vor schwerwiegenden Verletzungen schützen. Der Mann stand mit rund 1,1 Promille unter Alkohol sowie offenbar unter dem Einfluss von Cannabis, was ein entsprechender Test ergab. Er wurde trotz erheblichem Widerstand einem Haftrichter vorgeführt und in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ah)

