Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung auf Friedhof

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 16. August, 8 Uhr, bis Montag, dem 18. August, 8 Uhr, kam es auf dem Friedhof in der Bliesheimer Straße in Weilerswist zu einer Sachbeschädigung und mehreren Diebstählen. Unbekannte verschafften sich Zutritt, indem sie ein Metallschloss am Eingangstor aufbrachen.

Zudem rissen sie ein hölzernes Zaunelement aus dem Boden.

Dabei wurden zwei Schubkarren im Eingangsbereich beschädigt. Auch die Sicherungsketten der Schubkarren wurden durchtrennt.

Darüber hinaus wurden mehrere Gräber verunstaltet.

Unter anderem rissen die Unbekannten ein Metallkreuz aus der Verankerung eines Grabes und entwendeten zwei Grabfiguren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung und des Diebstahls aufgenommen.

