Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrüger fordern Herausgabe einer Debitkarte

Zülpich (ots)

Am gestrigen Montag (18. August) erhielt eine Seniorin aus Zülpich um 13 Uhr einen Anruf von bislang unbekannten Betrügern. Diese gaben sich als Mitarbeiter einer Bank aus und erklärten, ihre Debitkarte müsse zum Schutz vor angeblichen Betrugsfällen abgeholt werden. Kurz darauf erschien ein Mann an der Wohnanschrift der Frau und nahm die Karte entgegen. Glücklicherweise vertraute sich die Seniorin einem Familienmitglied an. Die Polizei wurde informiert und die Karte konnte gesperrt werden. Es entstand kein Vermögensschaden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

   - Banken oder Sparkassen holen niemals Karten oder Bargeld bei 
     Kundinnen oder Kunden ab.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.
   - Beenden Sie bei dem geringsten Zweifel das Gespräch und 
     kontaktieren Sie Ihre Bank oder die Polizei über die Ihnen 
     bekannten Rufnummern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

