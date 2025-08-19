Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durstlöscher sorgt für unfreiwillige Vollbremsung

Bad Münstereifel (ots)

Am Sonntagvormittag (11.50 Uhr) kam es auf der Landstraße 151 in Fahrtrichtung Hümmel-Falkenberg zu einem Vorfall, der gleich mehrere Verkehrsteilnehmer ins Schwitzen brachte - und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen.

Eine Gruppe Radfahrer war dort unterwegs und wurde von einer Motorradgruppe überholt. Der letzte Motorradfahrer der Gruppe, ein 54-Jähriger, hupte beim Überholen. Wenige Sekunden später fand sich der Mann plötzlich im sprichwörtlichen Wasserfall-Modus wieder: Wasser spritzte aus der Trinkflasche eines 21-jährigen Radfahrers direkt in sein Gesicht.

Erschrocken leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein - und brachte sein Krad abrupt zum Stehen. Ein 34-jähriger Radfahrer hatte offensichtlich keine andere Wahl, als ebenfalls eine Notbremsung einzuleiten. Er fuhr auf das Motorrad auf, wobei sein Fahrrad leicht beschädigt wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie das Wasser aus der Flasche den Weg ins Gesicht des Motorradfahrers fand, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat hat ein Verfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Es wurden mit allen Parteien verkehrsdidaktische Gespräche geführt.

Humor beiseite: Wasser gehört in die Flasche - und nicht in den fließenden Verkehr.

Rücksichtnahme ist die beste Bremse: Egal ob auf zwei Rädern mit oder ohne Motor.

Gerade bei Überholmanövern gilt: Abstand halten schützt Leben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell