Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter schaut durchs Schlafzimmerfenster

Hellenthal-Blumenthal (ots)

Am Samstag (16. August) betrat ein Unbekannter um 2.10 Uhr unerlaubt das Grundstück einer 69-Jährigen im Hönninger Weg in Hellenthal-Blumenthal.

Auf dem Grundstück näherte er sich dem Einfamilienhaus und sah durch ein auf Kipp stehendes Schlafzimmerfenster. Die 69-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt schlafend im Bett und bemerkte den Unbekannten am Fenster. Durch lautes Schreien machte die Frau auf sich aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 1,70 bis 1,80 m groß - langes, schmales Gesicht - breite Schultern - dunkler Hoodie

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell