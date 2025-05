Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei eine Lärmbelästigung durch mehrere, hochmotorisierte Pkws gemeldet. Vermutlich sind diese der sogenannten "Poserszene" zuzuordnen. Auffällig waren ein BMW und ein Mercedes AMG, Farbe Grau, im Innenstadtbereich rund um den Marktplatz. Der Mercedes AMG sollte einer Kontrolle unterzogen werden, der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete. In der weiteren Folge verunfallte der Mercedes alleinbeteiligt beim Abfahren von der B 28 in Fahrtrichtung Rheinau. Die Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß. Eine Fahndung verlief negativ. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen.

Wer Angaben zu den Vorfällen im Innenstadtbereich bzw. zu dem Unfall machen kann, möge sich bitte mit dem Polizeirevier Kehl, Telefon 07851/893-0, in Verbindung setzen.

/EJA

