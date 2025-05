Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Frontalzusammenstoß auf der B 33

Steinach

Erstmeldung:

Nach einem Frontalzusammenstoß kurz nach 16 Uhr, zwischen Steinach und Biberach im Kinzigtal, ist die B 33 voll gesperrt. Es wurden mehrere Personen verletzt, ein Rettungshubschrauber wird eingesetzt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Nachtrag:

Kurz nach 16 Uhr kam eine BMW-Fahrerin aus unbekannter Ursache von Biberach in Richtung Steinach nach links in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem Pkw Dacia. Der BMW schleuderte weiter und prallte frontal mit einem Pkw VW zusammen. Der BMW blieb quer auf der B 33 stehen, der VW kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Dacia kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Fahrerin des BMW, ihre beiden Kinder (8 und 6 Jahre alt) und die beiden Insassen des VW wurden schwer verletzt. Die Insassen des VW mussten von der Feuerwehr befreit werden, die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Insassen des Dacia wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Alle drei Pkw wurden total beschädigt. Aktuell ist die B 33 noch für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung besteht weiterhin durch das THW.

