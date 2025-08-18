Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Restaurant

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, dem 17. August, wurde zwischen 1.20 Uhr und 5 Uhr in den Lagerraum eines Restaurants in der Berliner Straße in Euskirchen eingebrochen. Ein Unbekannter kletterte über einen Zaun und gelangte so in den Außenbereich des Restaurants. Aus dem Lagerraum wurden Alkohol, Kameras und Musikanlagen entwendet. Zudem wurden Hebelspuren an der Eingangstür des Restaurants festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- 35 bis 45 Jahre alt - schlanke Statur - kurze Haare mit Geheimratsecken - Brille

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell