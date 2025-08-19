Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit Fahrrad

Euskirchen (ots)

Am Montag (17. August) kam es um 17.20 Uhr zu einem Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers auf dem Pützbergring in Euskirchen. Ein 51-jähriger Euskirchener befuhr mit einem Pedelec den dortigen Radweg in Fahrtrichtung Eifelring. Er kam von der Alfred-Nobel-Straße. Im Einmündungsbereich fuhr der Mann kurzzeitig auf die Fahrbahn.

Nachdem er an einem wartenden Fahrzeug vorbeigefahren war, beabsichtigte er, wieder auf den Radweg zu fahren. Dabei übersah er die Bordsteinkante und stürzte mit dem Pedelec zu Boden. Der Euskirchener verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell