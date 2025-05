Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250515.2 Marne: Erneut Graffiti-Schmiererei an Hauswand (Folgemeldung zu 250514.1)

Nachdem bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Objekte in Marne mit weißer Sprühfarbe beschädigt worden waren, haben Unbekannte am Dienstagabend erneut zugeschlagen - und wieder dasselbe Gebäude ins Visier genommen.

Zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr besprühte eine unbekannte Person die tags zuvor gereinigte Hauswand in der Westerstraße mit weißer Farbe. Dabei brachte der Täter das gleiche Tag auf wie am Vortag.

Die Ermittler der Polizeistation Marne führen auch in diesem Fall ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur tatverdächtigen Person machen kann, meldet sich bitte unter 04851 95070 oder per Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de.

Wer aktuell eine Tat beobachtet oder verdächtige Personen sieht, sollte umgehend den Polizeinotruf 110 wählen.

