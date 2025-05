Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250515.1 Büsum: Alkoholisierter Kleinkraftradfahrer verursacht Auffahrunfall

Büsum (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Büsum zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein alkoholisierter Kleinkraftradfahrer leicht verletzte. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

Um 18:15 Uhr wartete eine 51-jährige Autofahrerin in der Otto-Johannsen-Straße an einer Straßenverengung, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein 59-jähriger Mann, der mit seinem Kleinkraftrad in dieselbe Richtung unterwegs war, prallte auf das Heck ihres Opels.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei ihm Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell