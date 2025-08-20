Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 14-Jähriger stürzt mit Rennrad

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 19. August, stürzte ein 14-jähriger Belgier um 9.40 Uhr mit seinem Rennrad auf der Landstraße 245 bei Hellenthal.

Er befuhr mit einem Rennrad in einer Rennradgruppe für Kinder und Jugendliche die Landstraße 245 von Belgien in Richtung Hellenthal.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Junge mit dem Rennrad zu Boden.

Augenscheinlich versuchte er, den Sturz mit den Armen abzufangen, wobei er sich verletzte.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

