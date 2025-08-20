Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen ermittelt: Kanaldeckel entfernt

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (19. August) entdeckte ein Zeuge gegen 7.05 Uhr zwei fehlende Kanaldeckel auf der Gottfried-Disse-Straße/Henri-Dunant-Straße in Euskirchen.

Unbekannte hatten zwei am Straßenrand befindliche Kanaldeckel aus der Verankerung entfernt und im Anschluss in den Kanalschacht geworfen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen weist darauf hin, dass das Entfernen von Kanaldeckeln keineswegs ein "dummer Jugendstreich" ist.

Ein offener Kanalschacht kann insbesondere für Rad- oder Motorradfahrer schwerste Unfälle zur Folge haben.

In diesem Fall wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell