Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In den Gegenverkehr geraten - Acht Verletzte

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine lebensgefährlich verletzte, eine schwerverletzte, sowie sechs leichtverletzte Personen, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag (15.08.2025) in der Magstadter Straße ereignet hat. Ein 57 Jahre alter Mann war gegen 14.25 Uhr mit seinem Peugeot in der Magstadter Straße unterwegs. Auf Höhe Büsnau geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit einem VW Transporter, welcher in Richtung Schattenring unterwegs war, zusammen. Der 57-jährige Peugeot-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 36-jährige Beifahrerin des VW Transporters wurde beim Unfall schwer verletzt. Der 38-jährige Fahrer, sowie fünf Kinder, welche sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, verletzten sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

