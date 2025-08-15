POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte sind zwischen Dienstag (12.08.2025) und Donnerstag (14.08.2025) in eine Wohnung an der Fichtestraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Dienstag, 15.00 Uhr und Donnerstag, 10.20 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Eine Zeugin teilte mit, dass sie in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, einen akustischen Alarm gehört habe. Ob diese Beobachtung mit dem Einbruch zusammenhängt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
