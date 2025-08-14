Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler leistet Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.08.2025) bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 22 Jahre alten Mannes an der Katharinenstraße verschiedene Betäubungsmittel gefunden. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Als die Beamten die Wohnung gegen 09.15 Uhr durchsuchten, entdeckten sie Kokain, Ecstasy, Amphetamin und Ketamin. Das Rauschgift mit einem Gesamtgewicht von über 180 Gramm war zum größten Teil bereits in Verkaufseinheiten verpackt. Mutmaßlich zur Verteidigung der Betäubungsmittel lagen in der Wohnung des Beschuldigten zudem zwei Baseballschläger bereit. Darüber hinaus fanden die Beamten noch rund 11.500 Euro mutmaßliches Dealergeld. Als die Beamten das Mobiltelefon beschlagnahmen wollten, soll der 22-Jährige Widerstand geleistet haben. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (14.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell