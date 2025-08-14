PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (13.08.2025) am Leonhardsplatz einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen gegen 21.30 Uhr fest, nachdem sie ihn bei einem Rauschgifthandel beobachtet hatten. Bei ihm fanden sie noch rund 140 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der Tatverdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (14.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

