PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (12.08.2025) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Augsburger Straße auf seiner Fahrt Fußgänger gefährdet haben soll. Ein 46-jähriger Mann beobachtete, wie der 43-Jährige mit seinem Mercedes in der Augsburger Straße aus Richtung Esslingen gefahren ist. Auf Höhe der Hausnummer 691 beobachtete er, wie eine Frau mit Kinderwagen die Straße überqueren wollte. Sie musste zur Seite springen, um nicht vom Mercedes erfasst zu werden. Auch der 46-Jährige musste zur Seite springen. Der 46-Jährige hielt den Mercedesfahrer dann fest, bis die alarmierten Beamten eintrafen. Die Polizisten stellten fest, dass der 43-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung und möglicherweise auch unter Medikamenteneinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes hatte auf der rechten Seite zwei platte Reifen und einen Unfallschaden. Eine mögliche Unfallstelle konnte bislang nicht gefunden werden. Der 43-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und Geschädigte, insbesondere die unbekannte Frau mit dem Kinderwagen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:11

    POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (13.08.2025) am Leonhardsplatz einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen gegen 21.30 Uhr fest, nachdem sie ihn bei einem Rauschgifthandel beobachtet hatten. Bei ihm fanden sie noch rund 140 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der Tatverdächtige mit tunesischer ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:47

    POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere 10.000 Euro

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben einen 75 Jahre alten Mann dazu gebracht, ihnen mehrere 10.000 Euro zu übergeben. Die Täter riefen den Senior seit Anfang August mehrfach an, gaben sich als Polizeibeamte aus und brachten ihn durch geschickte Gesprächsführung dazu, mehrfach Bargeld an Abholer zu übergeben. Als Grund nannten die Telefontrickbetrüger die bekannte Masche, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren