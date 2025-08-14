Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (12.08.2025) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Augsburger Straße auf seiner Fahrt Fußgänger gefährdet haben soll. Ein 46-jähriger Mann beobachtete, wie der 43-Jährige mit seinem Mercedes in der Augsburger Straße aus Richtung Esslingen gefahren ist. Auf Höhe der Hausnummer 691 beobachtete er, wie eine Frau mit Kinderwagen die Straße überqueren wollte. Sie musste zur Seite springen, um nicht vom Mercedes erfasst zu werden. Auch der 46-Jährige musste zur Seite springen. Der 46-Jährige hielt den Mercedesfahrer dann fest, bis die alarmierten Beamten eintrafen. Die Polizisten stellten fest, dass der 43-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung und möglicherweise auch unter Medikamenteneinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes hatte auf der rechten Seite zwei platte Reifen und einen Unfallschaden. Eine mögliche Unfallstelle konnte bislang nicht gefunden werden. Der 43-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und Geschädigte, insbesondere die unbekannte Frau mit dem Kinderwagen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell