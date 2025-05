Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Lkr. Rottweil) - Modellflugzeug abgestürzt - Schäden an Autos und Hausfassade (24.05.2025)

Epfendorf (ots)

Am Samstagnachmittag ist im Bereich "Gässle" ein Modellsegelflugzeug abgestürzt und hat dabei zwei geparkte Autos sowie die Fassade eines Wohnhauses beschädigt.

Gegen 15:40 Uhr verlor ein 60-jähriger Modellflugpilot infolge veränderter Thermik und eingeschränkter Sicht den Kontakt zu seinem Segelflugmodell, das anschließend unkontrolliert abstürzte. Beim Aufprall entzündete sich der Akku des rund vier Meter breiten Flugzeugs, weshalb die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften anrückte.

Durch den Absturz entstanden an einem Fiat 500, einem Toyota Aygo sowie an einer Hausfassade leichte Sachschäden. Der Schaden am Modellflugzeug selbst wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell