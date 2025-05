Sulz am Neckar (ots) - Am Sonntagmittag hat ein Autofahrer auf der Landesstraße 412 die Kontrolle über einen Wagen verloren und ist verunglückt. Ein 52-Jähriger war mit einem BMW 3er auf der L424 aus Richtung Sulz unterwegs und wollte nach rechts auf die L412 abbiegen. In der Kurvenfahrt kam der Wagen nach ...

mehr