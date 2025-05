Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Nach gefährlichem Überholmanöver: Handgreiflichkeiten an Tankstelle (24.05.2025)

Bodman-Ludwighafen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Verkehrsvorgang auf der Bergstraße in Ludwigshafen hat am Samstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt.

Ein 41-jähriger Mann war gegen 14:45 Uhr gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn auf einem Tandem-Bike in Richtung Bonndorf unterwegs, als ihm ein Motorradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser vollzog beim Überholen eines Autos ein derart knappes Manöver, dass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste und sich dadurch gefährdet fühlte.

Wenig später traf der 41-Jährige den mutmaßlich beteiligten Motorradfahrer an einer Tankstelle in Ludwigshafen wieder. Zwischen beiden entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Als der 27-jährige Motorradfahrer die Tankstelle verlassen wollte, zog ihn der Radfahrer vom Motorrad und brachte ihn mitsamt der Maschine zu Boden. Der 27-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, am Motorrad - eine Harley-Davidson - entstanden Schäden, wodurch das Zweirad nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 41-Jährigen. Zudem wird geprüft, ob dem 27-Jährigen ein gefährliches Überholen zur Last gelegt werden kann. Die Ermittlungen dauern an.

Zur weiteren Aufklärung des Vorfalls bittet das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771 9391-0 um Hinweise - insbesondere von der bislang unbekannten Fahrerin oder dem Fahrer des unbekannten Autos, der im Bereich der Bergstraße von dem Harley-Davidson-Fahrer überholt worden war. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell