Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jähriger flüchtet nach Unfall - Zeugen und weitere mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (14.08.2025) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, auf der Bundesstraße 10/27 zwei Unfälle verursacht zu haben und anschließend davongefahren zu sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 20-Jährige war gegen 07.30 Uhr mit einem Peugeot auf der Bundesstraße 10/27 unterwegs Richtung Heilbronner Straße. Im Bereich Friedrichswahl verursachte er zwei Auffahrunfälle, bei denen ein Opel Corsa und eine Mercedes A-Klasse beschädigt wurden. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den Peugeot im Leuzetunnel und forderten den 20-Jährigen auf, anzuhalten. Der Fahrer missachtete die Anhalte Signale und flüchtete Richtung Kappelbergtunnel. Auf der Auffahrtsrampe zur Bundesstraße 14 gelang es den Beamten, den Peugeot zu stoppen und den Fahrer vorläufig festzunehmen. Dabei bemerkten sie, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell