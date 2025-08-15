PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizistin leicht verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann und ein weiterer Mann sind am Donnerstag (14.08.2025) im Bereich des Rupert-Mayer-Platzes in einen Streit geraten. Als Beamte gegen 12.45 Uhr den Streit schlichten wollten und einen Platzverweis erteilten, griff der 56-Jährige zwei Beamte körperlich an, in dessen Verlauf eine Polizistin leicht verletzt wurde. Der 56-jährige Mann zog sich bei der anschließenden Festnahme leichte Verletzungen zu. Der 56-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (15.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

