POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizistin leicht verletzt - Tatverdächtigen festgenommen
Stuttgart-Süd (ots)
Ein 56 Jahre alter Mann und ein weiterer Mann sind am Donnerstag (14.08.2025) im Bereich des Rupert-Mayer-Platzes in einen Streit geraten. Als Beamte gegen 12.45 Uhr den Streit schlichten wollten und einen Platzverweis erteilten, griff der 56-Jährige zwei Beamte körperlich an, in dessen Verlauf eine Polizistin leicht verletzt wurde. Der 56-jährige Mann zog sich bei der anschließenden Festnahme leichte Verletzungen zu. Der 56-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (15.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.
